Lite nel napoletano 19enne incensurato ucciso con un colpo al petto | ferito un coetaneo

Un tragico episodio di violenza è avvenuto la scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio, dove un giovane di 19 anni,e originario di Volla, è statocon und’arma da fuoco al. Il dramma si è consumato attorno alle 00:40 di sabato 2 novembre 2024, in piazza Raffaele Capasso, durante unatra gruppi di giovani. Un altro ragazzo di 19 anni, anch’eglie residente a Napoli, è rimastonell’episodio, colpito al gomito da un proiettile.Leggi anche: Siracusa, fuori strada con la moto: Gabriele Scavone muore a 19 anni Sul luogo della sparatoria sono intervenuti rapidamente i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco, che hanno avviato le indagini per far luce sulla dinamica dell’accaduto.