Liquidi e detriti sulle strade. Una ditta pulirà dopo gli incidenti

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Ha preso servizio ieri per la durata di un anno la società M.P.M, con sede a Osimo a cui il comandante della polizia municipale ha affidato il servizio di ripristino post-incidente della sede stradale e relative pertinenze dietro un corrispettivo di 25mila euro più Iva. Si tratta di un’attività importante perché un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose, persone e veicoli, può creare non pochi problemi se sulla carreggiata restano ilubrificant, carburanti, refrigeranti persi dalle auto, ovari. Spesso, si tratta di rifiuti ad alto impatto ambientale che vanno recuperati e smaltiti correttamente. Occorre, quindi, aspirarli e recuperare isolidi, non biodegradabili quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ed eventualmente anche il materiale trasportato dal mezzo e disperso a seguito dell’incidente.