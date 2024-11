Ilrestodelcarlino.it - Linea Verde Bike al via oggi da Castrocaro

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Partirà da la Forlì la nuova edizione di ‘’, ciclo di sette appuntamenti televisivi dedicato alle ciclabili, in programma il sabato a mezzogiorno su Rai 1. In sella alle rispettive biciclette i due conduttori Federico Quaranta e Giulia Capocchi esploreranno la provincia italiana lungo percorsi dedicati appunto alle due ruote a pedali; ‘circuiti’ che saranno l’occasione per raccontare la storia e la geografia del Bel Paese, da vivere all’insegna della filosofia sostenibile che caratterizza il format. La prima tappa del viaggio nel Forlivese si svilupperà lungo un percorso ciclabile impegnativo ma altretatnto godibile, sospeso tra tratti asfaltati e sterrati, da attraversare in quattro ore circa con un dislivello di oltre 800 metri.