Leonardo paga i dipendenti che portano nuovi talenti: bonus fino a 1500 euro

, colosso italiano dell’industria della difesa e dell’aerospazio, ha scelto una via non convenzionale per attrarre. Per sopperire alla cronica difficoltà nel trovare candidati qualificati, l’azienda ha proposto ai propriun incentivo:a 1.500per chi porta in aziendaassunti. Nella mail inviata ai collaboratori, il messaggio è semplice e diretto: “Caro collega, aiutaci ad assumere. Se trovi il candidato giusto ti diamo un premioa 1.500”. Un incentivo che fa gola e che spiega bene la difficoltà nel trovare candidati qualificati.a caccia dirari: il reclutamento passa dainon cerca semplici lavoratori, ma specialisti introvabili: Program controller, addetti al collaudo, CTO specialist e Delivery system engineer sono solo alcuni dei profili nel mirino dell’azienda.