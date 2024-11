Ilrestodelcarlino.it - La macchina della sicurezza. Cocaina e pasticche, arrestati due spacciatori. Controlli antiterrorismo

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) In due avevano quasi un etto di droga. Soprattutto(verosimilmente ecstasy, ma la naturasostanza dovrà essere accertata dalle analisi). Tutto quello stupefacente, già suddiviso in dosi, doveva essere smerciato tra i giovani che hanno trascorso la notte di Halloween tra musica e balli in Fiera, dove era in corso l’evento Monsterland. A guastare la serata di ‘affari’ ai due giovani sono stati gli agentipolizia di Stato, che li hanno scoperti e. Nella rete degli uominisquadra mobile sono finiti due ventenni, entrambi provenienti da fuori provincia. I due soggetti dovranno ora rispondere di spaccio di stupefacenti. Uno di loro aveva circa 35 grammi di droga, l’altro 45. Nella giornata di oggi compariranno in tribunale per l’udienza di convalida e il processo per direttissima.