Ilnapolista.it - Koulibaly: «Il mio tempo in Serie A è finito. Il Napoli mi ha dato tanto e per rispetto non voglio tornare»

Kalidoucontinua a fare il tifo per il. L'ex difensore azzurro, passato al Chelsea nel 2022 e ora all'Al Hilal, ha espresso anche una certa nostalgia per il club ai microfoni di Sportmediaset: «Sono davvero felice per il, spero di riuscire ad andare allo stadio a dicembre, quando il campionato saudita sarà in pausa. Non vedo l'ora, mi mancano tutti. Spero che vinceranno il campionato». Il 33enne, in ogni caso, non ha in mente nuove avventure nel calcio italiano: «Io sto bene qui, il mioinA è. Ilmi hae pernon».