Ilfoglio.it - Il favoloso racconto orale di Marco Polo, che offre all’Europa la diversità

Leggi tutto su Ilfoglio.it

(Ilfoglio.it - sabato 2 novembre 2024) Sovrani, imperatori e re, duchi e marchesi, conti, cavalieri e borghesi, tutti voi che volete conoscere le diverse stirpi umane e le differenze delle svariate regioni del mondo: prendete questo libro e fatevelo leggere., “Il milione - La descrizione dettagliata del mondo” (Marsilio, 347 pp.) Ci troverete le grandissime meraviglie e i caratteri stranieri della Grande Armenia, della Persia, della Mongolia, dell’India e di molte altre privince, per comele vide con i suoi stessi occhi o per come le ascoltò da testimoni attendibili. Uno sbalorditivo, epico romanzofatto trascrivere alla fine delle Tredicesimo secolo in una prigione genovese., figlio di un intraprendente mercante veneziano, passò ventiquattro anni in Oriente, tra feste di Capodanno, grandi cacce, grandi cavalcate, oro in lingotti, giganti di Zanzibar, isole e regni.