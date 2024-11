Gamberorosso.it - I 7 migliori panifici di Roma secondo il Gambero Rosso

Leggi tutto su Gamberorosso.it

Nell'ultima edizione della guida Pane e Panettieri d'Italia è evidente il fermento tra idi. In città ci sono 22 indirizzi inseriti in guida, dei quali ben sette hanno ottenuto il massimo della valutazione. Numeri che non hanno rivali in Italia. Idio Bonci Un’eccellenza che continua a fare scuola. Qui Gabriele Bonci aggiorna senza sosta lo spirito del vecchio forno di quartiere con amore per le tradizioni e tecnica, predilezione per il bio e selezione di materie prime da filiera controllata in cui responsabilità e rispetto di natura e prodotto sono imprescindibili. Sullo scaffale del pane si spazia tra l’inebriante adella pagnotta di Saragolla, la più compatta ma sempre soffice mollica del farro monococco, l’eccellente multicereali e il croccante semintegrale in doppia cottura.