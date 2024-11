Iltempo.it - Forse stavolta cambieRai: patto per depoliticizzare la tv. FI fa da apripista

Mentre il nuovo Cda Rai resta ancora senza presidente, con la nomina di Simona Agnes in stallo per la contrarietà delle opposizioni a ufficializzarla, si susseguono gli eventi relativi alla rivoluzione strutturale della tv pubblica. Martedì 5 novembre alle 11.00, nella Sala Colletti della Camera dei Deputati, si terrà la conferenza stampa per la presentazione della proposta di Forza Italia sulla riforma del sistema radiotelevisivo. All'incontro saranno presenti i presidenti dei senatori e dei deputati azzurri Francesco Gasparri e Paolo Barelli, il capogruppo Fi in Vigilanza Roberto Rosso e i componenti Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini. Il senatore Gasparri aveva già illustrato tale proposta qualche giorno fa nel Salon D'Hercules di Palazzo Farnese, durante l'evento organizzato da Eurovisioni moderato da Duilio Giammaria e dalla Presidente della Vigilanza Barbara Floridia.