Corrieretoscano.it - Ex Astor in vendita: all’asta hotel da cui è scomparsa la piccola Kata

FIRENZE – Exinl’exa Firenze da cui il 10 giugno 2023 èlaleya Alvarez, cinque anni. Da allora nessuna traccia della bambina. Exin, non nomina l’exl’annuncio pubblicato via Fb, ma presenta quello che quando lasparì era una struttura occupata abusivamente come “piena ed esclusiva proprietà di unità immobiliare a destinazione turistico ricettiva ubicato in via Luigi Boccherini, composto da tre piani fuori terra con 57 camere con bagno, piano interrato adibito a locali magazzino e due resedi esclusive e con alcune difformità edilizie riscontrate. L’immobile versa in uno stato di gravissimo degrado con pareti, controsoffitti e impianti quasi interamente demoliti e/o pericolanti; con cumuli di macerie (composte anche da cosiddetti ‘rifiuti speciali’) e presenta alcune difformità edilizie”.