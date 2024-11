Metropolitanmagazine.it - Ed Sheeran non ha copiato Marvin Gaye: la sentenza della Corte d’Appello

Buone notizie per Ed: la sua Thinking Out Loud non è un plagio di Let’s Get It On di. A confermarlo, stando a quanto scritto da Billboard, è ladegli Stati Uniti. La giuria ha infatti stabilito che le due canzoni condividono solo i fondamentali elementi musicali. Non ci sarebbe dunque stata alcuna violazione di copyright, e il cantautore britannico ha vinto anche in secondo grado. L’avvocato di, Donald Zakarian, ha affermato: «Siamo contenti che la giuria abbia concordato con il giudice il fatto che Ede Amy Wadge non hanno violato Let’s Get It On nel creare Thinking Out Loud, ma lo abbiano fatto in modo indipendente.». Durante la prima fase del processo, il musicista era salito sul banco dei testimoni a Manhattan. In un lungo discorso, aveva dichiarato che, in caso di condanna, avrebbe “chiuso” con la musica.