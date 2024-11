Gaeta.it - Corri per il Verde: la manifestazione podistica torna nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Il 3 novembre 2024 segna l’inizio53esima edizione diper il, un evento podistico prestigioso che si svolgerà, nel IV Municipio di Roma. Questa corsa, organizzata dalla UISP, è diventata un appuntamento tradizionale, attirando centinaia di partecipanti di ogni età. L’evento rappresenta non solo un momento di sport, ma anche un’opportunità per promuovere la bellezzanatura e l’importanzaprotezione ambientale. Dettagli dell’evento e registrazione I podisti iscritti sono attesi alle 8:00mattina presso gli stand UISP, dove potranno ritirare le iscrizioni, sia individuali che per le società sportive. Il punto di accesso allaè situato in via Vincenzo Lodigiani, una traversa di via Attilio Benigni.