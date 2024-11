Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Salus Seregno e Cicli Fiorin corrono. Prima vittoria per Mirco Sasso

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024)brindano con vittorie e podi nella giornata festiva del 1° novembre. È successo, ieri, a Corato in provincia di Bari, dovedellaha colto laaffermazione tra gli juniores. Il corridore di casa (abita a Bisceglie) si è imposto per distacco nella seconda edizione della Rebel Ciclocross-Top Class, dopo un’appassionante testa a testa con i corridori locali: secondo Ivan Diomede, terzo Marco Russo. Sfortunata invece la prova di Giulio Moretto con gli allievi di primo anno. Il figlio del presidente del team seregnese Marco Moretto, mentre si trovava in seconda posizione, è rimasto vittima di due cadute vanificando così le speranze di salire sul podio. Alla fine sarà sesto. Dal fronte bresciano, ottima la prestazione di squadra del GSa Mazzano di Ciliverghe.