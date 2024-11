Thesocialpost.it - Cerignola, auto contro camion: muore il 34enne Angelo Ognissanti, conducente del tir in ospedale

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un tragico incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del mattino sulla strada provinciale 77, nell’area di, in località Campagna, causando la morte di una persona. Lo s, che ha coinvolto un’e un mezzo pesante, è stato particolarmente violento. La vittima è, un uomo di 34 anni originario di Manfredonia. Leggi anche: Siracusa, fuori strada con la moto: Gabriele Scavonea 19 anni Le prime ricostruzioni Stando alle prime ricostruzioni,, che lavorava come responsabile di un supermercato, stava guidando versoquando, per ragioni ancora da chiarire, la sua, una BMW 216, si è scontrata frontalmente con un tir proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato fatale per ildell’