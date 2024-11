Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Canaletto d’assalto contro la capolista

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Fine settimana interessante nelstico spezzino soprattutto in Promozione, dove spicca la sfida al vertice tra una delle capoliste la Sammargheritese ed ilche la segue due punti, con l’intenzione di vincere e scavalcarla in classifica. Anche Forza e Coraggio e Levanto sfideranno due delle battistrada rispettivamente il Busalla e il Vallescrivia. Fari puntati anche sui derby provinciali Beverino-Magra Azzurri e Tarros Sarzanese-Follo. In Prima categoria il Brugnato sfida in anticipo a Beverino il Lavagna secondo in graduatoria. Mentre laMarolacquasanta riceve al Tanca la Cogornese. In Seconda categoria oggi si gioca il derby del ’Pieroni’ tra Speziasportale e Mamas. Altra sfida da seguire è quella di Bottagna tra Vezzano ePopolare Spezia rispettivamente seconda e prima in classifica.