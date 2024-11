Inter-news.it - Buchanan attende la chance: una possibilità in Inter-Venezia!

Tajonla sua occasione per tornare in campo con la maglia dell’. Il canadese è tornato definitivamente dall’infortunio, inha una. RIENTRO – La rottura della tibia ha impedito a Tajondi inserirsi al 100% negli schemi di Simone Inzaghi. L’infortunio del canadese ha bloccato la sua crescita e soprattutto il suo adattamento al calcio italiano, che procedeva a gonfie vele. Adessoripartirà da zero avendo anche saltato la preparazione con la squadra. Si allena in gruppo da più di una settimana, ha bruciato i tempi ed è pronto a rientrare nel rettangolo di gioco., il ruolo inSOSTITUTO –nasce come esterno destro ed è stato preso dall’proprio per fare quel ruolo in attesa della scelta di Denzel Dumfries sul rinnovo.