Atalanta Fiorentina e Lazio | ecco le tre nuove sorelle della Serie A

Belle diA, terze a braccetto sopra la Juventus,stanno insegnando come si fa può fare calcio in Italia. La Dea è ormai un modello certificato. Lo ha dichiarato anche Antonio Conte che la affronta domani con il suo Napoli capolista, mescolando la pretattica alla sincera ammirazione. E pensare che Gasperini sarebbe potuto essere a Napoli al posto suo, non avesse scelto di farsi comandare dal cuore e dalla promessa di rilancio di Percassi. Promessa che non è stata mantenuta per cause di forza maggiore, alla fine c'è stata una rivoluzione e la rosa è stata completata in ritardo, quindi era normale che i risultati non arrivassero immediatamente. Ottobre, comunque, è presto per lo standard gasperiniano, quindi occhio all': quattro vittorie consecutive in campionato con 15 gol fatti e solo 2 subiti condite da un successo e un pareggio in Champions.