Lanazione.it - Alluvione, un anno dopo. Quel mare di fango nella notte più lunga di Prato

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Pioggia, pioggia, pioggia. E’ il 2 novembre, il giorno dei morti, il cielo è grigio, l’acqua martella le strade, i tetti, i corsi d’acqua, i campi. L’allerta è arancione ma le allerta, soprattutto a novembre, unfa non facevano così paura. La sala operativa della protezione civile è aperta, il sito del Comune oraora aggiorna la situazione. E’ il tardo pomeriggio quando scatta l’allarme per una possibile persona scomparsa nel sottopasso di via Ciulli, che è chiusola tragedia di tredici anni prima, con le tre donne cinesi uccise dalla furia dell’acqua. Arrivano i sommozzatori, non trovano nessuno. E’ come un segnale premonitore. Unol’altro si chiudono i sottopassi. E si avvicina la sera. La situazione precipita. Verso le 19.30 esonda la Furba a Seano, un fiume d’acqua invade le strade, le case, travolge le auto.