Addio arretramento della ferrovia Minardi | Scippo da 18 miliardi

Ilrestodelcarlino.it - Addio arretramento della ferrovia. Minardi: "Scippo da 1,8 miliardi"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Bypass Pesaro-Fano, il consigliere regionale Renato Claudio(Pd) all’attacco del centrodestra: "Il presidente Acquaroli e il sindaco Serfilippi dovrebbero battersi in prima fila contro il furto di 1,8da parte del governo Meloni. Invece assecondano i giochi di potere romani che danneggiano il territorio. Ha ragione l’europarlamentare Matteto Ricci che sarebbe il più grande furtostoria delle Marche". E ancora: "Come se non bastasse l’enorme flusso di denaro che, attraverso l’Atim, la Regione Marche trasferisce a Roma, ora il governo Meloni, con la complicitàgiunta Acquaroli, pretende di scippare al nostro territorio 1,8di euro stanziati dal governo Draghi per il bypassrio di Pesaro e Fano, al fine di destinarli all’improbabile progetto dell’alta velocità Bologna-Bari, promosso dal ministro Salvini.