Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2024: programma Sprint e Qualifiche, differita in chiaro

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Da quando si disputa la, il sabato è diventata una giornata convulsa per il Circus della Formula 1. Difatti sono previsti ben due eventi pregnanti, dinamica che non si verifica né al venerdì, né alla domenica. Si comincia con la mini-gara al mattino e si prosegue con leal GP nel pomeriggio. Ovviamente, il fuso orario tra l’Italia e San Paolo farà sì che nel nostro Paese i due appuntamenti vadano in scena in un momento differente della giornata. Alle longitudini italiche, si vivrà lanel cuore del pomeriggio e si assisterà allea ridosso della prima serata. La classifica del Mondiale cambierà strada facendo, dopodiché si azzererà tutto e si stabilirà una nuova griglia di partenza in vista del Gran Premio della domenica.