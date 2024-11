Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2024 ore 19:45 - Viabilità DEL 1 NOVEMBRE 2024 ORE 19. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2024 ore 19:45 Leggi tutto su Romadailynews.it (Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)DEL 1 NOVEMBREORE 19.

Riaprire il consultorio di periferia, il municipio incalza la Regione: “No a cittadini di serie B”

(romatoday.it)

Nel territorio extra Gra manca un consultorio famigliare e decine di migliaia di cittadini sono costretti a percorrere chilometri per raggiungere quello più vicino ...

Lazio, 18 mln euro per opere e lavori pubblici nelle sedi comunali

(expartibus.it)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione ... alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha stanziato 18milioni di euro per la realizzazione di opere e lavori pubblici ...

Al via la nuova tratta aerea Roma-Lublino

(rainews.it)

Una nuova rotta dall’aeroporto di Fiumicino verso la città polacca, sarà attiva da marzo 2025, con voli bisettimanali. Il nuovo collegamento aereo presentato in Consiglio regionale ...

Meteo, allerta arancione su Roma e Lazio, verso la chiusura della panoramica

(rainews.it)

È quella che interessa Roma e tutto il resto del Lazio in questo martedì 8 ottobre. La protezione civile ha infatti emesso per la regione un ... hanno interessato la viabilità e non solo.