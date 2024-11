Vi prego guardatela Grande Fratello Shaila scoppia in lacrime e il pubblico scopre tutto

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Caffeinamagazine.it: Da quandoGatta e Lorenzo Spolverato hanno ufficializzato il flirt, alnon manca occasione di commentare le nuove dinamiche che hanno portato non pochi scombussolamenti all’interno della casa. Ilè unito nel parteggiare per Javier Martinez, il concorrente che fino a pochi giorni fa era l’amico speciale dell’ex velina di Striscia la Notizia.è cambiato quando ilha deciso di mandaree Lorenzo in ‘vacanza’ al Gran Hermano. In Spagna la passione tra i due èta e al rientro in Italia Javier, Helena, il resto della casa e ilhanno scoperto cosa era successo e da allora, sui social, è un massacro. Anche sulla casa i messaggi non sono mancati e nel cielo delsono volati tre aerei che hanno messo a dura prova i due gieffini.