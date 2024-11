Secoloditalia.it - Toghe contro il governo, in diretta tv il comizio di Santalucia (Anm): “Non siamo lì per collaborare”

Leggi tutto su Secoloditalia.it

(Secoloditalia.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ildel presidente dell’Associazione nazionale magistrati va in onda in, per fortuna non ancora a reti unificate: su La7. A spiegare che i magistrati non sono “politicizzati” e che sbaglia ila parlare dirosse. A parlare è Giuseppe, 60 anni, da sempre iscritto a Magistratura democratica, corrente rossa della magistratura. Per cinque anni, in via Arenula, ha lavorato all’ufficio legislativo con l’allora ministro Pd della Giustizia, Andrea Orlando, fresco trombato alle elezioni regionali in Liguria. Una collocazione partitica e politica ben precisa, ma il presidente dell’Anm tiene il suoa L’aria che tira assicurando che lenon sono politicizzate. E chi lo dice, fa peccato mortale.