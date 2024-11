Ternana-Spal, Ignazio Abate chiama la spinta del pubblico: “Abbiamo bisogno del supporto di tutti” (Di venerdì 1 novembre 2024) Ultimo dei tre appuntamenti ravvicinati in campionato per la Ternana. Dopo il pareggio con il Rimini e la vittoria in trasferta sul campo del Sestri Levante, la Ternana tornerà in campo domani al Liberati nel match interno contro la Spal. Nella conferenza stampa della vigilia, prima domanda Ternitoday.it - Ternana-Spal, Ignazio Abate chiama la spinta del pubblico: “Abbiamo bisogno del supporto di tutti” Leggi tutto su Ternitoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Ultimo dei tre appuntamenti ravvicinati in campionato per la. Dopo il pareggio con il Rimini e la vittoria in trasferta sul campo del Sestri Levante, latornerà in campo domani al Liberati nel match interno contro la. Nella conferenza stampa della vigilia, prima domanda

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:chiama la spinta del pubblico: “Abbiamo bisogno del supporto di tutti”;, segui in DIRETTA la conferenza stampa di; RIVIVI -: "Domani abbiamo bisogno del blocco unico";, missione-. Edeve fare la conta;: "Dobbiamo essere tutti un blocco unico";, in tre al rientro; Approfondisci 🔍

RIVIVI - TERNANA-SPAL, Ignazio Abate: "Domani abbiamo bisogno del blocco unico"

(ternananews.it)

Benvenuti nella diretta testuale della conferenza stampa di Ignazio Abate alla vigilia di Ternana-Spal gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C girone ...

Ternana, missione-Spal. E Abate deve fare la conta

(lanazione.it)

Contro la Spal, ospite al "Liberati" domani (ore 15), la Ternana è obbligata a fare bottino pieno per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Pescara, vittoriosa pure nel posticipo del turno inf ...

Ternana-SPAL: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(calciomercato.com)

L`ottimo avvio di stagione della Ternana non basta per prendersi la vetta del Girone B di Serie C. Troppo lanciato il Pescara, strepitosa la Torres: ecco perchè la.

La Ternana si gode la vittoria nel finale. E il club chiede lo sconto sulla penalizzazione

(lanazione.it)

L’allenatore Ignazio Abate dopo il blitz a Sestri Levante: "Successo conquistato con il cuore e la voglia dei ragazzi" ...