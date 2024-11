Tajani va in chiesa il primo novembre e si lamenta perché «sotto la statua di padre Pio è apparso un simbolo di Halloween»: scatta l’ironia social - Oltre alle ormai note posizioni del leghista Simone Pillon, che ogni anno critica Halloween e che ieri, 31 ottobre, ha parlato di «rischio di consegnare al satanismo i bambini vestendoli da streghe e zombie», oggi un altro leader della maggioranza si è espresso contro la festività. Non un leader qualunque, ma il vicepremier Antonio Tajani. Il segretario di Forza Italia ha raccontato sui social questo aneddoto: «Vado a messa per la festa di Ognissanti. Dall’altare è sparito il crocifisso. Rubato. sotto la statua di padre Pio un simbolo di Halloween. Non ho parole. Riflettiamo». sotto il suo post è apparsa subito una catena di commenti ironici. «Precetto o scherzetto», ha scritto l’account Politica per Jedi. «Non è l’account parodia. Riflettiamo» è invece il messaggio lasciato da Il Grande Flagello. «Sapeva che venivi tu, Cristo è scappato con tutta la croce», si legge ancora. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Oltre alle ormai note posizioni del leghista Simone Pillon, che ogni anno criticae che ieri, 31 ottobre, ha parlato di «rischio di consegnare al satanismo i bambini vestendoli da streghe e zombie», oggi un altro leader della maggioranza si è espresso contro la festività. Non un leader qualunque, ma il vicepremier Antonio. Il segretario di Forza Italia ha raccontato suiquesto aneddoto: «Vado a messa per la festa di Ognissanti. Dall’altare è sparito il crocifisso. Rubato.ladiPio undi. Non ho parole. Riflettiamo».il suo post è apparsa subito una catena di commenti ironici. «Precetto o scherzetto», ha scritto l’account Politica per Jedi. «Non è l’account parodia. Riflettiamo» è invece il messaggio lasciato da Il Grande Flagello. «Sapeva che venivi tu, Cristo è scappato con tutta la croce», si legge ancora.

