Spagna, oltre 200 morti per le alluvioni. Cancellata la MotoGp a Valencia dopo la rivolta dei piloti (Di venerdì 1 novembre 2024) Il finale del mondiale della MotoGp non si disputerà a Valencia. La decisione è arrivata dopo la proteste di diversi piloti, che hanno criticato la scelta degli organizzatori di tirare dritto nonostante la devastanti inondazioni dei giorni scorsi. Il bilancio aggiornato questa mattina ha superato quota 200 vittime, ha fatto sapere la Comunità Valenciana: si contano nella regione ora 202 morti. oltre a 360mila persone senza acqua potabile, frane, strade distrutte. Tra queste, pure le arterie fondamentali per l’accesso al circuito Ricardo Tormo, dove è ormai tradizione che si concluda il calendario del motomondiale. Ma la tragedia, almeno fino a questa mattina, non aveva fermato la Moto Gp. «La data originale sarà mantenuta», aveva messo in chiaro Carmelo Ezpeleta, ad di Dorna, la società che gestisce la porzione commerciale degli appuntamenti a due ruote. Leggi tutto su Open.online (Di venerdì 1 novembre 2024) Il finale del mondiale dellanon si disputerà a. La decisione è arrivatala proteste di diversi, che hanno criticato la scelta degli organizzatori di tirare dritto nonostante la devastanti inondazioni dei giorni scorsi. Il bilancio aggiornato questa mattina ha superato quota 200 vittime, ha fatto sapere la Comunitàna: si contano nella regione ora 202a 360mila persone senza acqua potabile, frane, strade distrutte. Tra queste, pure le arterie fondamentali per l’accesso al circuito Ricardo Tormo, dove è ormai tradizione che si concluda il calendario del motomondiale. Ma la tragedia, almeno fino a questa mattina, non aveva fermato la Moto Gp. «La data originale sarà mantenuta», aveva messo in chiaro Carmelo Ezpeleta, ad di Dorna, la società che gestisce la porzione commerciale degli appuntamenti a due ruote.

