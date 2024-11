azzurri convocati per l'allenamento finlandese che avvicina alla nuova stagione ROMA - Sarà la finlandese Muonio ad ospitare dal 3 al 18 novembre il raduno di allenamento che avvicina alla stagione di Coppa del Mondo di fondo. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha infatti convocato dodici Ilgiornaleditalia.it - Sci fondo: Cdm. Pellegrino guida gli azzurri nel raduno di Muonio Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiornaleditalia.it: Dodiciconvocati per l'allenamento finlandese che avvicina alla nuova stagione ROMA - Sarà la finlandesead ospitare dal 3 al 18 novembre ildi allenamento che avvicina alla stagione di Coppa del Mondo di. Il responsabile tecnico Markus Cramer ha infatti convocato dodici

Quindici giorni a Muonio, poi tutti a Ruka: gli azzurri del fondo preparano l'opening di Coppa del Mondo

Da domenica 3 novembre, via alla trasferta finlandese per i big della nazionale, le squadre del team 'Milano Cortina 2026' in preparazione a Davos.

Sci di fondo, l’annuncio dell’azzurro Federico Pellegrino sul suo futuro

Lo ha dichiarato il fondista azzurro Federico Pellegrino durante il Media Day della Fisi in corso a Milano. “Grazie a mia moglie ho impostato la mia vita, la mia quotidianità, con la voglia di dare il ...

Sci di fondo, Pellegrino: “Pronto per la mia penultima stagione”

Lo ha dichiarato il fondista azzurro Federico Pellegrino durante il Media Day della Fisi in corso di svolgimento a Milano. “Milano-Cortina? Ho impostato la mia vita e la mia quotidianità, anche grazie ...

Sci fondo: Cdm. Azzurri al lavoro a Feltre

la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo, composta da Federico Pellegrino, Francesco Defabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Caterina Ganz ...