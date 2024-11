Ilrestodelcarlino.it - Personale dei treni tra gentilezza e aggressioni

Vorrei fare i miei complimenti al servizio Sala Blu ditalia, che in modo assolutamente gratuito, mi ha permesso di salire e scendere da ben 4 tratte ferroviarie grazie agli ausili messi a disposizione. Cone puntualità, gli operatori addetti al servizio mi hanno aiutato, permettendomi di viaggiare in sicurezza nonostante la mia temporanea difficoltà motoria a causa di un recente intervento di artroprotesi all'anca. Un servizio degno di un paese civile che ringrazio di cuore. Rita Bonetti Risponde Beppe Boni Ogni tanto fa bene ricordare che ildi bordo deiitaliani è bene organizzato, efficiente, preparato. La segnalazione di una signora bolognese che viene aiutata a salire e scendere in quattro tratte del viaggio non è l'unica.