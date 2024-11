Amica.it - Perché vedere il biopic su Enrico Berlinguer (con uno strepitoso Elio Germano) e "The Substance" al cinema. E "Libre" in streaming su Prime Video

Leggi tutto su Amica.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Amica.it: La vita, il pensiero, la politica die un body horror estremo e disturbante Sono per noi i due film da non perdere in sala questo fine settimana, ovvero– La grande ambizione di Andrea Segre cone Thedi Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley. Infine, in– su– suggeriamo l’ineditodi Mélanie Laurent sulla vera storia del rapinatore “gentiluomo” Bruno Sulak (interpretato da Lucas Bravo). Buone visioni! #CosaNelWeekend #Al#InSala e #Indi spalle in una scena di “– La grande ambizione” (foto Lucky Red). Per noi il nuovo film di Andrea Segre suè il film dasul grande schermo questo fine settimana.