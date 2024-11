Lortica.it - Opocsoro

Ariete (21 marzo – 19 aprile) Sei abituato a prendere la vita come un campo di battaglia, e il primo novembre non farà eccezione. Hai già litigato con qualcuno oggi? Se no, probabilmente è solo questione di tempo. Ricorda: non tutto è una competizione, ma certo ti piace pensare che lo sia. Spoiler: nessuno ti sta dando una medaglia. Toro (20 aprile – 20 maggio) Il 1° novembre ti vede intento a fare quello che fai meglio: difendere il tuo sacro comfort. Sei nato per la stabilità, o meglio per il divano. Purtroppo, oggi la vita ti costringerà a fare uno sforzo tipo alzarti e affrontare il mondo. Coraggio, ce la puoi fare (forse). Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Parlare, parlare, parlare. Ah, il tuo passatempo preferito. Il 1° novembre ti coglierà con un telefono in mano e un'opinione su qualsiasi cosa, anche su argomenti che non conosci.