Musica | l’8 novembre Grandine il nuovo singolo di Holden Il 17 live al Duel

novembre Grandine, il nuovo singolo del cantautore Holden, in collaborazione per la prima volta con mew. I due artisti, legati da una profonda amicizia, hanno unito le loro voci in un brano che mette in luce tutta la loro sinergia artistica. “Grandine è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con mew e che mi accompagna verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano come Grandine sul vetro”. Il singolo, scritto, composto e prodotto da Holden, arriva dopo la pubblicazione del suo Ep Joseph che ha superato 82 milioni di streaming e ha portato i suoi brani ad oltre 279 milioni di ascolti complessivi. Grandine impresa. mew è un brano dalla melodia e dal ritmo malinconici, che evocano una profonda rassegnazione nei confronti di un amore che è ormai giunto al termine. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Esce venerdì 8, ildel cantautore, in collaborazione per la prima volta con mew. I due artisti, legati da una profonda amicizia, hanno unito le loro voci in un brano che mette in luce tutta la loro sinergia artistica. “è un brano a cui sono molto legato e sono contento di averlo realizzato con mew e che mi accompagna verso il racconto di questa storia d’amore travagliata in cui i sensi di colpa picchiano comesul vetro”. Il, scritto, composto e prodotto da, arriva dopo la pubblicazione del suo Ep Joseph che ha superato 82 milioni di streaming e ha portato i suoi brani ad oltre 279 milioni di ascolti complessivi.impresa. mew è un brano dalla melodia e dal ritmo malinconici, che evocano una profonda rassegnazione nei confronti di un amore che è ormai giunto al termine.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Holden, l'8esce il nuovo singolofeat. Mew;: l’8”, il nuovo singolo di Holden. Il 17 live al Duel; Holden è in uscita con, nuovo singolo con mew: “La storia di un amore travagliato”; Holden, l'8esce il nuovo singolofeat. Mew; Pat Metheny torna in solo al Bologna Jazz Festival; Cinema: Sorrentino e Lanzetta a Uci Cinepolis Marcianise e Uci Casoria per "Parthenope"; Approfondisci 🔍

Holden, l'8 novembre esce il nuovo singolo Grandine feat. Mew

(ansa.it)

Esce l'8 novembre Grandine, il nuovo singolo del cantautore Holden, in collaborazione per la prima volta con Mew. I due artisti, legati da una profonda amicizia, hanno unito le loro voci in un brano c ...

Holden è in uscita con Grandine, nuovo singolo con mew: “La storia di un amore travagliato”

(msn.com)

Venerdì 8 novembre uscirà Grandine il nuovo singolo di Holden ft mew. Sarà la prima collaborazione tra i due ex concorrenti di Amici.

Holden, esce il nuovo singolo 'Grandine' feat Mew: il 17 novembre in concerto a Bari

(giornaledipuglia.com)

Esce venerdì 8 novembre Grandine, il nuovo singolo del cantautore Holden, in collaborazione per la prima volta con mew. I due artisti, legati da una profonda amicizia, hanno unito le loro voci in un ...

Il nuovo singolo di Holden in duetto con Mew

(novella2000.it)

Questo perché l’8 novembre esce “Grandine”, il nuovo singolo di Holden in collaborazione ... Ora sta a lei convincere la Commissione musicale di poter arrivare sul palco del Teatro Ariston.