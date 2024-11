MotoGp, non si correrà a Valencia. Si cerca un altro circuito dove disputare il Gran Premio (As) (Di venerdì 1 novembre 2024) MotoGp, com’era prevedibile, non si correrà a Valencia l’ultima gara dell’anno. Manca solo l’ufficialità. Molto probabilmente il Gran Premio si svolgerà su un altro circuito. Il giornale spagnolo As riporta: “I piloti e i team della MotoGp sanno già che non correranno a Valencia, l’ultimo appuntamento della stagione. La Dorna ha comunicato loro, nella Safety Commission che si è svolta a Sepang, che il governo della Generalitat di Valencia preferisce non disputare la gara, per ovvi motivi, e che finalmente sono state trovate alternative che all’inizio non sembravano esistere”. Ilnapolista.it - MotoGp, non si correrà a Valencia. Si cerca un altro circuito dove disputare il Gran Premio (As) Leggi tutto su Ilnapolista.it (Di venerdì 1 novembre 2024), com’era prevedibile, non sil’ultima gara dell’anno. Manca solo l’ufficialità. Molto probabilmente ilsi svolgerà su un. Il giornale spagnolo As riporta: “I piloti e i team dellasanno già che non correranno a, l’ultimo appuntamento della stagione. La Dorna ha comunicato loro, nella Safety Commission che si è svolta a Sepang, che il governo della Generalitat dipreferisce nonla gara, per ovvi motivi, e che finalmente sono state trovate alternative che all’inizio non sembravano esistere”.

MotoGP 2024. Domani l'annuncio su dove (e quando) si correrà l'ultimo GP, intanto i piloti hanno incontrato Carmelo Ezpeleta

MotoGP 2024 - GP della Malesia. Enea Bastianini: "Per domani mi auguro di dare di più nel giro secco. Non aiuterò Pecco Bagnaia in caso di ordini di scuderia"

MotoGp e catastrofe climatica, Bagnaia: “Non sono disposto a correre a Valencia. Anche a costo di perdere il Mondiale”

Si rifiuta di correre anche a costo di perdere il Motomondiale. È una posizione netta quella di Pecco Bagnaia in relazione alla tappa della MotoGp di Valencia, città devastata dalla catastrofe climati ...

Moto GP, Bagnaia si rifiuta di correre a Valencia. E spiega perché

Le indiscrezioni secondo cui Valencia sembra si possa confermare come tappa conclusiva del Gp di Singapore di MotoGp, nonostante i danni ... Le parole di Bagnaia "Non credo sia giusto correre a ...

Motociclismo, Bagnaia: «A Valencia non si corra, non importa del mondiale»

Valencia, città devastata dall’alluvione, è l’ultima tappa del Mondiale MotoGp. «Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vince ...