Milano, il giornalista Klaus Davi aggredito di nuovo alla moschea di viale Jenner: “Facevo solo domande” - Il giornalista ed esperto di mass media Klaus Davi ha raccontato di essere stato aggredito venerdì pomeriggio davanti alla moschea di viale Jenner, non lontano dal centro di Milano. L’uomo, che ha 59 anni, stava realizzando alcune interviste sulle prossime elezioni americane previste per il 5 novembre quando alcuni frequentatori del luogo di culto, infastiditi dalle sue domande, si sarebbero scagliati contro di lui all’improvviso. Davi è scappato in un bar della zona e ha chiamato la polizia, che è intervenuta pochi minuti dopo. Una volta arrivati sul posto, gli agenti lo hanno fatto salire in auto e portato al sicuro. Questa sarebbe la seconda aggressione che il giornalista, di religione ebraica, subisce al centro islamico di viale Jenner. Ilgiorno.it - Milano, il giornalista Klaus Davi aggredito di nuovo alla moschea di viale Jenner: “Facevo solo domande” Leggi tutto su Ilgiorno.it (Ilgiorno.it - venerdì 1 novembre 2024)- Iled esperto di mass mediaha raccontato di essere statovenerdì pomeriggio davantidi, non lontano dal centro di. L’uomo, che ha 59 anni, stava realizzando alcune interviste sulle prossime elezioni americane previste per il 5 novembre quando alcuni frequentatori del luogo di culto, infastiditi dalle sue, si sarebbero scagliati contro di lui all’improvviso.è scappato in un bar della zona e ha chiamato la polizia, che è intervenuta pochi minuti dopo. Una volta arrivati sul posto, gli agenti lo hanno fatto salire in auto e portato al sicuro. Questa sarebbe la seconda aggressione che il, di religione ebraica, subisce al centro islamico di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ilaggredito di nuovo alla moschea di viale Jenner: “Facevo solo domande”;aggredito fuori dalla moschea di: "Ebreo di mer**"; Ilaggredito con sputi e spintoni fuori da una moschea a: "Ebreo di m***a";al Pride di: “Non mi faccio intimidire dall’antisemitismo”;aggredito davanti a moschea: spintoni e sputi;, domani sarò alPride non mi faccio intimidire; Approfondisci 🔍

Milano, il giornalista Klaus Davi aggredito di nuovo alla moschea di viale Jenner: “Facevo solo domande”

(ilgiorno.it)

L’esperto di mass media stava realizzando delle interviste sulle prossime elezioni americane. Lo scorso aveva subito un’altra aggressione, nello stesso centro islamico ...

Klaus Davi aggredito davanti alla moschea a Milano, sputi e minacce

(msn.com)

Ora l’aggressione al giornalista Klaus Davi in quanto ebreo in viale Jenner (zona centrale di Milano, non sperduta periferia) illustra meglio di mille parole la situazione a Milano, mentre il ...

Chi è Klaus Davi, tutto sul giornalista: vero nome, carriera e vita privata

(donnaglamour.it)

Giornalista, massmediologo e opinionista volto noto in tv, Klaus Davi ha una carriera densa di ... e accademico ed è naturalizzato italiano. Milano è la città in cui si è laureato in Filosofia ...

Ha vestito il boss Papalia da donna, Klaus Davi a processo

(reggiotv.it)

Klaus Davi dovrà affrontare un processo per aver “vestito” il boss Rocco Papalia con indumenti femminili in alcuni manifesti pubblicitari affissi tra Milano e Buccinasco ... Secondo la Procura, il ...