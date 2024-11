Milan sta valutando una possibile cessione di Rafael Leao. Queste le ultime notizie sulla situazione Continua a tenere banco la questione Rafael Leao. Il Milan, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere tra gennaio e giugno di programmare la sua cessione a titolo definitivo. Le opzione sono due per il quotidiano ovvero Calcionews24.com - Milan, clamorosa ipotesi Leao: la cessione non è da escludere, i dettagli e la possibile destinazione Leggi tutto su Calcionews24.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: Ilsta valutando unadi Rafael. Queste le ultime notizie sulla situazione Continua a tenere banco la questione Rafael. Il, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere tra gennaio e giugno di programmare la suaa titolo definitivo. Le opzione sono due per il quotidiano ovvero

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, addio alin prestito? Scenario clamoroso per gennaio: c’entra Fonseca;, i tifosi hanno deciso: l’è davvero; Calciomercato– Dalla Spagna: “Il Barcellona vuole Rafael”;, il giornalista: “Fonseca via subito, Theo ea gennaio”;se crolla Fonseca: Pioli è ancora sotto contratto; Calciomercatoin Tempo Reale | Trattative | Ultim'ora; Approfondisci 🔍

Leao, addio al Milan in prestito? Scenario clamoroso per gennaio: c’entra Fonseca

(msn.com)

Per Leao si potrebbe configurare uno scenario davvero clamoroso, già per gennaio. L’indiscrezione è davvero forte. Nelle ultime giornate, il cammino del Milan si è fatto accidentato, con prestazioni a ...

Leao-Milan, storia al capolinea? Si vocifera di un possibile scambio clamoroso

(msn.com)

Tra Leao e il Milan potrebbe finire, dopo anni d’amore. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio che avrebbe del clamoroso. Nel mondo del calcio moderno, pieno di trattative e scambi che ...

Milan, clamoroso retroscena su Leao: la situazione ora è chiara, ha deciso Fonseca

(calcionews24.com)

La situazione in casa Milan su Leao comincia a diventare un vero e proprio caso: ecco le ultime La panchina di Leao in occasione di Milan Napoli ha fatto storcere il naso a molti tifosi rossoneri, sop ...

Leao via dal Milan: scambio con una rivale di Serie A

(spaziomilan.it)

Clamorosa idea di scambio in Serie A con il Milan che saluterebbe un discontinuo Rafael Leao e si prenderebbe uno dei migliori attaccanti ...