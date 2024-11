Mieli a La Confessione di Gomez (Rai3): “Scalfaro chiese rinvio pubblicazione notizia sull’invito a comparire a Berlusconi” - “Scalfaro mi chiese di rinviare la pubblicazione della notizia sull’invito a comparire del 1994 a Berlusconi”. Paolo Mieli, ospite a La Confessione di Peter Gomez il 2 novembre alle 20.15 su Rai3, racconta particolari ancora inediti a distanza di 30 anni da quel 22 novembre 1994. “Lei ha raccontato che la notte prima di mandare in stampa il giornale (Il Corriere della Sera, ndr) con la notizia, scrisse la sua lettera di dimissioni. C’era davvero il rischio che ai suoi cronisti fosse stata passata una polpetta avvelenata?”, ha chiesto il conduttore. “Io ho pensato che i magistrati potessero revocare quell’ordine di notte – ha spiegato Mieli – Ci sono ancora molte cose che io non ho raccontato. Parlai con il capo dello Stato (Oscar Luigi Scalfaro, ndr), il capo dello Stato parlò con Borrelli (capo della procura di Milano, ndr), insomma sono cose complicate. Ilfattoquotidiano.it - Mieli a La Confessione di Gomez (Rai3): “Scalfaro chiese rinvio pubblicazione notizia sull’invito a comparire a Berlusconi” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- “midi rinviare ladelladel 1994 a”. Paolo, ospite a Ladi Peteril 2 novembre alle 20.15 su, racconta particolari ancora inediti a distanza di 30 anni da quel 22 novembre 1994. “Lei ha raccontato che la notte prima di mandare in stampa il giornale (Il Corriere della Sera, ndr) con la, scrisse la sua lettera di dimissioni. C’era davvero il rischio che ai suoi cronisti fosse stata passata una polpetta avvelenata?”, ha chiesto il conduttore. “Io ho pensato che i magistrati potessero revocare quell’ordine di notte – ha spiegato– Ci sono ancora molte cose che io non ho raccontato. Parlai con il capo dello Stato (Oscar Luigi, ndr), il capo dello Stato parlò con Borrelli (capo della procura di Milano, ndr), insomma sono cose complicate.

