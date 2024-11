Marsiglia, De Zerbi: “Papin? Ciò che viene scritto è falso, c’è grande rispetto” - Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi, al via della conferenza stampa in vista della partita contro il Nantes, ha parlato di Jean-Pierre Papin, allenatorre della Pro 2 del Marsiglia, e delle notizie che hanno descritto il loro rapporto come conflittuale. “Volevo chiarire un punto importante, sono stato al centro di polemiche legate a Jean-Pierre Papin. Ciò che è scritto falso è inventato“. Spiega De Zerbi. “Ho un buon rapporto con Papin. Io sono arrivato dopo di lui all’OM, ??lo rispetto, per il suo grande passato nel club, anche per la sua età, è più grande di me. Al club ho sempre salutato tutti, dal negoziante al giardiniere, non ho problemi con nessuno e con questa polemica di Papin sono caduto dalla sedia. Ho sempre cercato di essere il più rispettoso possibile con la stampa“, ha aggiunto. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il tecnico delRoberto De, al via della conferenza stampa in vista della partita contro il Nantes, ha parlato di Jean-Pierre, allenatorre della Pro 2 del, e delle notizie che hanno deil loro rapporto come conflittuale. “Volevo chiarire un punto importante, sono stato al centro di polemiche legate a Jean-Pierre. Ciò che èè inventato“. Spiega De. “Ho un buon rapporto con. Io sono arrivato dopo di lui all’OM, ??lo, per il suopassato nel club, anche per la sua età, è piùdi me. Al club ho sempre salutato tutti, dal negoziante al giardiniere, non ho problemi con nessuno e con questa polemica disono caduto dalla sedia. Ho sempre cercato di essere il piùso possibile con la stampa“, ha aggiunto.

