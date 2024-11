sfilata di eccezione appositamente realizzata per il Rotary, una serata da sogno che ha permesso anche ad alcune socie rotariane di trasformarsi in modelle per un giorno ed indossare gli abiti di Marina Rinaldi, che è stata protagonista di una serata a scopo solidale, nella bella cornice di Villa Viviani. Organizzata dai Rotary Club Fiesole, Firenze Sud e Bagno a Ripoli, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di “Stand up for life nel Madagascar”, la serata è stata aperta con il saluto della presidente del Rotary Fiesole Manila Peccantini, che ha voluto ringraziare Teodolinda Maresca e le modelle della nota maison, nonché le indossatrici scelte fra le signore del Rotary che hanno sfilato indossando le proposte per la prossima stagione di abiti di tendenza firmati da Maria Rinaldi. Lanazione.it - Marina Rinaldi: una sfilata d’eccezione per il Rotary Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Firenze, 1 novembre 2024 - Unadi eccezione appositamente realizzata per il, una serata da sogno che ha permesso anche ad alcune socie rotariane di trasformarsi in modelle per un giorno ed indossare gli abiti di, che è stata protagonista di una serata a scopo solidale, nella bella cornice di Villa Viviani. Organizzata daiClub Fiesole, Firenze Sud e Bagno a Ripoli, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di “Stand up for life nel Madagascar”, la serata è stata aperta con il saluto della presidente delFiesole Manila Peccantini, che ha voluto ringraziare Teodolinda Maresca e le modelle della nota maison, nonché le indossatrici scelte fra le signore delche hanno sfilato indossando le proposte per la prossima stagione di abiti di tendenza firmati da Maria

Marina Rinaldi: una sfilata d’eccezione per il Rotary

La nota stilista è stata protagonista di una serata a scopo solidale a Villa Viviani, dove hanno sfilato modelle professioniste e socie rotariane per raccogliere fondi da destinare al progetto “Stand ...

