Marca passa ai raggi X il Napoli | L’inizio di Conte simile a quello di Spalletti ma è più difensivo

(Ilnapolista.it - venerdì 1 novembre 2024)- Anchesi accorge deldie delle importanti somiglianze con ildiche due stagioni fa vinse il terzo scudetto della storia del club.ha iniziato l’anno comedue anni fa. Nel mezzo il massiccio intervento di De Laurentiis che ha spesso parecchi soldi per ricostruire la squadra. “Gli arrivi più importanti sono stati quelli di Antonioe Romelu Lukaku che sono tornati assieme da quando l’allenatore tirò fuori la migliore versione dell’attaccante ex Inter, tanto che il Chelsea allora lo comprò per 115 milioni di euro“. Via dalla squadra Zielinski e Osimhen. Ma l’impianto della rosa è rimasto più o meno. Ildie ildi: così simili eppure così diversidi stagione è stato piuttosto