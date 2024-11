Ilrestodelcarlino.it - Lunedì tavolo al Mimit e sciopero dei lavoratori

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it:e presidio. Sono queste le decisioni assunte dei sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Carta regionali e la Rsu dei siti di Fabriano del Gruppo Fedrigoni. Il 4 novembre in concomitanza con l’incontro previsto al ministero delle Imprese e del Made in Italy "imarchigiani del Gruppo Fedrigoni saranno in", annunciano i sindacati. "In merito al presidio deipresso il, ci siamo immediatamente attivati per le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed organizzando i mezzi necessari per la trasferta a Roma, iniziando a raccogliere le adesioni", ricordano le parti sociali.