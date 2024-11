Nerdpool.it - L’Ottavo Re di Roma diventa Gladiatore: Totti arriva al Lucca Comics & Games

(Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Er Pupone, divenutoRe die ora divenuto ildi. Con una mossa a sorpresa nata per il lancio de Il2, in arrivo il 14 novembre nei cinema italiani, Francescoè comparso al2024 vestito da! Ecco le foto: Una folla in delirio ha assistito oggi a uno degli eventi più spettacolari del: Francesco, l’indiscusso Capitano della AS, ha fatto il suo ingresso trionfale nel cuore della città, trasformandosi in un vero. Vestito come un guerriero dell’anticaha guidato una parata epica, tra cori, applausi ed entusiasmo della folla, rendendo omaggio all’uscita dell’attesissimo:IlII, dal 14 novembre al cinema con Eagle Pictures.