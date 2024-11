Liverpool è intervenuto per parlare delle condizioni di Federico Chiesa. ecco le sue parole Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato di come sta Federico Chiesa. L’ex Juventus, accolto anche positivamente dai tifosi Reds al suo arrivo, sta facendo tantissima fatica ad entrare in condizione. Nella consueta conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato con Calcionews24.com - Liverpool, Slot parla del rientro di Chiesa: ecco cosa filtra in Inghilterra sull’ex Juventus Leggi tutto su Calcionews24.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: L’allenatore delè intervenuto perre delle condizioni di Federicole sue parole Arne, tecnico del, hato di come sta Federico. L’ex, accolto anche positivamente dai tifosi Reds al suo arrivo, sta facendo tantissima fatica ad entrare in condizione. Nella consueta conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato con

Liverpool, Slot: "Difficile dire quando Chiesa tornerà a disposizione"

Il Liverpool sarà impegnato in campionato sabato 2 novembre alle 18 contro il Brighton. Gara molto importante per la classifica, con Salah e compagni che sono scivolati in seconda posizione dopo il ...

Liverpool, Slot parla del rientro di Chiesa: ecco cosa filtra in Inghilterra sull’ex Juventus

L’allenatore del Liverpool è intervenuto per parlare delle condizioni di Federico Chiesa. Ecco le sue parole Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato di come sta Federico Chiesa. L’ex Juventus, ac ...

Slot ancora su Chiesa: "Ritorno in Italia? La prima cosa è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà"

Arne Slot, allenatore del Liverpool, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Lega inglese contro il Brighton, ritorna a parlare della situazione.

Chiesa è ancora un mistero per Slot e il Liverpool: “A volte si allena e poi è di nuovo infortunato”

Arne Slot torna a parlare di Federico Chiesa e del suo impiego al Liverpool. L’allenatore dei Reds è cauto sul suo rientro: “È difficile dire quando rientri dato che lui ha spesso alti e bassi. A ...