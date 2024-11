CGIL, Maurizio Landini, ha espresso forti critiche alla gestione della legge di Bilancio da parte del governo Meloni. L'articolo Landini (CGIL) critica la manovra del governo Meloni: “Decisioni prese senza confronto, mai visto prima” . Leggi tutto su Orizzontescuola.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Orizzontescuola.it: Il segretario generale della, Maurizio, ha espresso forti critiche alla gestione della legge di Bilancio da parte del. L'articololadel: “, mai” .

Sbarra (Cisl): «Perché il 29 non scioperiamo: la manovra si può migliorare ma il giudizio è positivo»

Il segretario della Cisl contro lo sciopero generale di Cgil e Uil: «Non è una manovra da sciopero, strumento che non va usato in modo ideologico, altrimenti si snatura. Landini vuole farsi aggregator ...

Sciopero generale 29 novembre Cgil e Uil contro la Manovra. La Lega: «Sindacati ridicoli, aumento di reddito per 14 milioni»

Noi chiediamo cambiamenti profondi e radicali alla manovra, non piccoli aggiustamenti. Abbiamo proposte molto precise», ha detto invece il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Chiediamo ...

Manovra, Landini (Cgil): "Mai successo che ci convocassero quando era già stata presentata"

"Manovra del tutto inadeguata". Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale per venerdì 29 novembre

Mobilitazione di otto ore annunciata dai segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, in conferenza stampa ...