Lortica.it - La zucca magica Leggi tutto su Lortica.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lortica.it: C’era una volta una famiglia molto povera, composta da un padre disoccupato, Bruno, una madre casalinga, Maria, una figlia, Consolina, un figlio, Renatino, e una nonna, Zelinda. Bruno lavorava fino a qualche anno fa nell’officina di una concessionaria Fiat; Maria, da allora, aveva portato avanti tutta la famiglia, arrangiandosi come poteva, facendo le pulizie in casa di due famiglie: quella del dottor Nascimbeni, ginecologo, e quella di Alan Lanovschu, un restauratore e costruttore edile rumeno. I figli? Consolina stava per prendere i suoi “voti” della licenza media superiore! Renatino, invece, era campione regionale delle scuole medie come accanito forcaio, ed era già stato fermato per consumo di cannabis. Insomma, una famiglia seguita dai servizi sociali una volta a settimana per aiutarli a ritrovare una certa autonomia finanziaria.

