Ungheria è una porta: si entra in Unione europea e poi attraverso Budapest si varca la soglia di un mondo parallelo con istituzioni diverse e un programma solido: essere l'alternativa alla guida

La Conferenza sulla sicurezza di Minsk con l'Ungheria tra i partecipanti

L'evento è il contraltare della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dal palco il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto che la Nato deve tornare ai confini del 1997 e l'Ungheria era nel pubblic ...

Ministro ungherese a Minsk, 'tornare a cooperazione eurasiatica'

Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó è volato a Minsk per prendere parte alla Conferenza sulla sicurezza eurasiatica, il corrispettivo ad Est della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

Lavrov: «Gli USA non daranno a Kiev i missili Tomahawk chiesti da Zelensky»

Nel frattempo, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha incontrato oggi a Minsk il suo omologo russo Lavrov a margine di una conferenza internazionale sulla sicurezza euroasiatica per ...

Guerra Ucraina Russia, Seul non esclude l'invio a Kiev di missili Hawk. LIVE

Nel suo intervento alla conferenza, cominciato parlando in russo, Szijjárto ha affermato che "all'Ungheria non piace la politica ... parlando ad una conferenza sulla sicurezza euroasiatica a Minsk.