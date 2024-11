IT: Welcome to Derry, le prime immagini ufficiali della sequel sequel di IT! - Sky Italia ha diffuso le prime immagini ufficiali di IT: Welcome to Derry, l’attesissima nuova serie targata HBO, prequel di IT, in arrivo nel 2025 in esclusiva in Italia su Sky e NOW. Ecco le prime immagini: Dal romanzo “IT” del maestro dell’horror Stephen King, sarà un’esclusiva Sky e NOW e arriverà nel 2025 IT: Welcome TO Derry, attesissima nuova serie HBO Original e Sky Exclusive di cui vengono rilasciate oggi le primissime immagini. La serie andrà ad ampliare l’universo creato dai blockbuster “It” e “It – Capitolo 2” di Andy Muschietti. Prodotta da Warner Bros. Television, la serie è sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti, che dirigerà quattro dei nove episodi, Barbara Muschietti (“It”, “It – Capitolo 2”) e Jason Fuchs (“It – Capitolo 2”, “Wonder Woman”, “Argylle”). Nerdpool.it - IT: Welcome to Derry, le prime immagini ufficiali della sequel sequel di IT! Leggi tutto su Nerdpool.it (Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sky Italia ha diffuso ledi IT:to, l’attesissima nuova serie targata HBO, prequel di IT, in arrivo nel 2025 in esclusiva in Italia su Sky e NOW. Ecco le: Dal romanzo “IT” del maestro dell’horror Stephen King, sarà un’esclusiva Sky e NOW e arriverà nel 2025 IT:TO, attesissima nuova serie HBO Original e Sky Exclusive di cui vengono rilasciate oggi le primissime. La serie andrà ad ampliare l’universo creato dai blockbuster “It” e “It – Capitolo 2” di Andy Muschietti. Prodotta da Warner Bros. Television, la serie è sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti, che dirigerà quattro dei nove episodi, Barbara Muschietti (“It”, “It – Capitolo 2”) e Jason Fuchs (“It – Capitolo 2”, “Wonder Woman”, “Argylle”).

