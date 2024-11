Bettini, che torna avivere. «Se Matteo Renzi è troppo divisivo e Carlo Calenda poco affidabile, dobbiamo fabbricarci un centro a nostra immagine e somiglianza, una sorta di Margherita «addomesticata», pensa il guru della sinistra capitolina. Un vestito su misura per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che già in passato ha coltivato l'ambizione di sbarcare nella politica romana (nel '21 lavorava ad una ipotesi di lista liberal ecologista, poi la caduta del governo Draghi gli impedì di andare avanti). Il voto ligure ha messo in evidenza che il campo largo non decolla senza un solido riferimento liberaldemocratico, ergo anche Elly Schlein si è convinta che bisogna inventarsi qualcosa. Iltempo.it - Il sindaco Sala lancia il nuovo centro ma alle spalle spunta Bettini Leggi tutto su Iltempo.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: È il vecchio pallino di Goffredo, che torna avivere. «Se Matteo Renzi è troppo divisivo e Carlo Calenda poco affidabile, dobbiamo fabbricarci una nostra immagine e somiglianza, una sorta di Margherita «addomesticata», pensa il guru della sinistra capitolina. Un vestito su misura per ildi Milano, Giuseppe, che già in passato ha coltivato l'ambizione di sbarcare nella politica romana (nel '21 lavorava ad una ipotesi di lista liberal ecologista, poi la caduta del governo Draghi gli impedì di andare avanti). Il voto ligure ha messo in evidenza che il campo largo non decolla senza un solido riferimento liberaldemocratico, ergo anche Elly Schlein si è convinta che bisogna inventarsi qualcosa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: «No all'aeroporto di Milano-Berlusconi»,il ricorso. La figlia Barbara: «Decisione che amareggia»; Tensioni con il Pd,dice e non dice. La posizione del(che nega richieste di rimpasto più ampio); Milano, Webuild presenta il progetto San Siro. IlBeppe: «È straordinario»;"preoccupatissimo" per le inchieste ma il governouna boa "salva-Milano"; Milano Design Week e Fuorisalone, il: «Lasciamo a casa le auto e muoviamoci a piedi»;Yspilon 2024: dentro c’è S.A.L.A.; Approfondisci 🔍

Giuseppe Sala lancia il nuovo centro ma alle spalle spunta Bettini

(iltempo.it)

Un vestito su misura per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che già in passato ha coltivato l'ambizione ... e mettere in piedi una nuova formazione che sia in grado di competere con Forza Italia ...

Inchieste sull’urbanistica: perché il sindaco Sala si aggrappa al decreto “benedetto” da Salvini

(msn.com)

Il primo cittadino dopo le contestazioni della Corte dei Conti a tre dirigenti, ultima tappa di una serie di indagini su progetti immobiliari, manifesta la sua preoccupazione: “Non ci dormo la notte” ...

Almeno 40 fra dirigenti e tecnici hanno lasciato il Comune di Milano. Sala: “E’ colpa delle inchieste sull’urbanistica”

(milano.repubblica.it)

Sono già una quarantina da quando sono scattate le indagini. Il sindaco: “Il rischio è alto”. I sindacati: siamo preoccupati ...

Casa, al via il piano straordinario: dal Comune di Milano 10mila nuovi alloggi a canone calmierato in 10 anni

(affaritaliani.it)

Il Comune metterà a disposizione in tempi brevi anche circa 300mila mq di aree. Sala e Bardelli: “In aiuto della fascia media della popolazione, in ...