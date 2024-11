Il passato chiede il conto agli inglesi e Starmer: “Guardare avanti, non indietro”, altrimenti chi paga? (Di venerdì 1 novembre 2024) Al vertice dei Capi di Governo del Commonwealth (CHOGM) a Samoa, il tema delle riparazioni per la schiavitù è riemerso come un nodo critico che mina l’unità dell’organizzazione. Mentre Sua Maestà, Carlo III, predica l’unità del «Moderno Commonwealth» e invoca misure per affrontare «le crescenti sfide del nostro tempo», che a suo dire sarebbero «la disinformazione e l’estremismo», le richieste di risarcimento economico da parte delle vecchie colonie si fanno più insistenti, portando al centro del dibattito la controversa questione di chi sarà a pagare. Riparazioni per la schiavitù: Starmer esclude l’opzione “denaro” Keir Starmer, primo ministro britannico,ha già chiarito il proprio punto di vista: «Guardare avanti, non indietro». Parole nette, che sembrano allontanare qualsiasi idea di compensazioni economiche per gli eredi della tratta schiavistica. Secoloditalia.it - Il passato chiede il conto agli inglesi e Starmer: “Guardare avanti, non indietro”, altrimenti chi paga? Leggi tutto su Secoloditalia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Al vertice dei Capi di Governo del Commonwealth (CHOGM) a Samoa, il tema delle riparazioni per la schiavitù è riemerso come un nodo critico che mina l’unità dell’organizzazione. Mentre Sua Maestà, Carlo III, predica l’unità del «Moderno Commonwealth» e invoca misure per affrontare «le crescenti sfide del nostro tempo», che a suo dire sarebbero «la disinformazione e l’estremismo», le richieste di risarcimento economico da parte delle vecchie colonie si fanno più insistenti, portando al centro del dibattito la controversa questione di chi sarà are. Riparazioni per la schiavitù:esclude l’opzione “denaro” Keir, primo ministro britannico,ha già chiarito il proprio punto di vista: «, non». Parole nette, che sembrano allontanare qualsiasi idea di compensazioni economiche per gli eredi della tratta schiavistica.

