Grande Fratello Shaila e Lorenzo pensano di distaccarsi un po’ ma nella notte scoppia la passione irrefrenabile che scatena le critiche del web

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Isaechia.it:Gatta eSpolverato ormai non si contengono più. E dire che dopo l’aereo per Javier con tanto di frase che aveva mandato in tilt la ballerina avevano addirittura pensato diun po’! Nei giorni scorsi i due si erano lasciati andare allaprima nello sgabuzzino, poi incuranti di chi li guardava, Javier ed Helena Prestes su tutti, si erano cimentati in acrobazie h0t en plein air. Poi ieri la dedica al pallavolista argentino da parte del pubblico tramite un aereo aveva gettato nello sconforto. Le parole “Javi vola in alto, l’Italia sa” erano sembrate una netta presa di posizione da parte dei fan del. Dopo essereta in un pianto disperato,avevano pensato di allontanarsi. Ratta a Ratto : proviamo a distaccarci un attimo, cosi ci desideriamo di più, cresce la voglia sai..