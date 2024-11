Secoloditalia.it - Giovani sfaticati? Anche no: uno su due inizia a “lavorare” già alle superiori. Il sondaggio

(Di venerdì 1 novembre 2024) Isono? No, 1 su 2 lavora durante il percorso di studi. Sono sempre di più i ragazzi e le ragazze che accostano al proprio percorso di studi la volontà di mettersi in gioco nel mondo del lavoro. Sono circa il 54% gli studenti che si dedicano ad attività remunerative nel corso dell’anno. Il 23% di loro affianca studio e lavoro per tutta la durata dei dodici mesi; mentre il 31% sfrutta i periodi di vacanza a disposizione. Le professioni più diffuse rimangono quelle tradizionali, come cameriere, barista, babysitter e fattorino. Ciò simboleggia comela nuova generazione digitale abbia voglia di “sporcarsi le mani” e non vuole essere definita, come spesso accade, svogliata e senza senso del sacrificio.