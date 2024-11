GF, stanco delle dinamiche in casa: concorrente pronto ad uscire? Lo sfogo - Il clima all’interno della casa del Grande Fratello dopo la decima puntata andata in onda lunedì è tutt’altro che tranquillo. Come prevedibile, il ritorno in gioco di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha ben presso smosso nuovamente le dinamiche, non soltanto sentimentali ma della stessa convivenza. Il loro avvicinamento esploso nel reality show spagnolo non ha fatto altro che scatenare diverse reazioni nei coinquilini, facendo crescere fermento e insofferenza. Per qualcuno la situazione è diventata talmente insopportabile da valutare addirittura la permanenza nel programma. Un gieffino sarebbe pronto a dire addio al GF. Pioggia di critiche per Shaila e Lorenzo: un gieffino li demolisce Shaila Gatta aveva lasciato Javier sofferente e deluso poco prima di uscire dalla casa del Grande Fratello per partire per la sua avventura spagnola. Tutto.tv - GF, stanco delle dinamiche in casa: concorrente pronto ad uscire? Lo sfogo Leggi tutto su Tutto.tv (Tutto.tv - venerdì 1 novembre 2024)- Il clima all’interno delladel Grande Fratello dopo la decima puntata andata in onda lunedì è tutt’altro che tranquillo. Come prevedibile, il ritorno in gioco di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha ben presso smosso nuovamente le, non soltanto sentimentali ma della stessa convivenza. Il loro avvicinamento esploso nel reality show spagnolo non ha fatto altro che scatenare diverse reazioni nei coinquilini, facendo crescere fermento e insofferenza. Per qualcuno la situazione è diventata talmente insopportabile da valutare addirittura la permanenza nel programma. Un gieffino sarebbea dire addio al GF. Pioggia di critiche per Shaila e Lorenzo: un gieffino li demolisce Shaila Gatta aveva lasciato Javier sofferente e deluso poco prima didalladel Grande Fratello per partire per la sua avventura spagnola.

